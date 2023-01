Megismétlődhet a világkereskedelmet megbénító baleset? Aggasztó hírek jönnek

A Glory teherszállító hajó hétfő reggel zátonyra futott a Szuezi-csatornában - közölte a Leth hajózási ügynökség.

Állítólag már elkezdték azokat a műveleteket, amelyekkel ki lehet mozdítani a hajót a helyéről.

Az egyenlőre nem világos, hogy a Glory zátonyra futása hatással van-e a csatorna teljes forgalmára.

Oszama Rabie, a Szuezi-csatorna hatóság elnöke szerint állítólag egyenlőre a zátonyra futás nem befolyásolja a hajózást a vízi úton.

A mostani elakadás kapcsán érdemes megjegyezni, hogy egy, a Szuezi-csatorna egyes részeinek bővítését célzó projekt várhatóan két évnyi munka után, 2023 júliusában fejeződik majd be.

Az akkori tervek a csatorna egy második csatornájának meghosszabbítására és egy meglévő csatorna bővítésére vonatkozó gyorsított terveket az után jelentették be, hogy az Ever Given konténerszállító hajó zátonyra futott és hat napra elzárta a vízi utat.

