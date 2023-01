Rejtélyes körülmények közt lezuhant egy ukrán MiG-29-es, súlyos hiba álhatott a háttérben

Lezuhant egy ukrán MiG-29-es elfogó-vadászrepülőgép a donyeci Kurahove térségében. A gép jó eséllyel egykor az Ukrán Sólymok nevű katonai bemutatókötelékbe tartozott, megsemmisüléséről több bizonyíték is készült.

: A Ukrainian MiG-29 fighter crashed near Kurakhove, Oblast. As claimed, the jet was shot down in a friendly fire incident. #Ukraine

Remains of a Ukrainian Mig-29 (Ukrainian Falcons group) shot down recently near Kurakhovke. Unconfirmed reports (Russian story / DPR 'Kaskad' unit) is that this jet was downed by friendly fire from a 9K33 Osa SAM air defense system. pic.twitter.com/dICgrrhi4w