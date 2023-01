Ritka, csecsen páncélost zsákmányoltak az ukránok, de annyira azért nem örülhetnek neki

A ritkaságnak számító, csecsen különleges erők által használt 6x6-os aknavédett járművet (MRAP) a csecsenek vélhetően azért hagyták hátra, mert az súlyos sérüléseket szenvedett egy korábbi harcban és nem tudták műveleti területen megjavítani.

Az ukrán katonák részletesen megvizsgálják az Ahmat MRAP-et: az általuk közzétett videón jól látszik, hogy a páncélozott jármű csecsen kezelői tönkretették a jármű elektronikáját és egy kézigránátot is kioldottak az utastérben.

Az Ahmat MRAP tehát használhatatlan állapotban van, lényegében egy roncsot szereztek csak meg az ukránok.

A present from Kadyrov to the AFU pic.twitter.com/ka1X5DuWD7