Lemodellezték, ki nyerne, ha Kína megtámadná Tajvant - Érdekes eredmény született

Portfolio 2023. január 10. 09:24

Jelentős áldozatok árán, de legyőzné a Kínai Népköztársaság haderejét a Kínai Köztársaság (Tajvan), ha az Egyesült Államok és Japán is segít a sziget védelmében, ahogy ígérték – derül ki mindez egy háborús szimulációból, melyet az amerikai Center for Strategic and International Studies futtatott le.