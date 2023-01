Német delegáció érkezett Tajvanra, Kína elővette a náci kártyát

Caj a német küldöttségnek azt mondta, a demokráciáknak össze kell tartaniuk az „autoriter expanzionizmussal” szemben, amit Peking képvisel.

A jövő évtől kezdve Tajvanon egy évre meghosszabbítják a kötelező katonai szolgálatot. Ez megerősíti védelmi képességeinket, és demonstrálja elszántságunkat hazánk védelmére és a demokrácia megőrzésére

– mondta a tajvani államfő arra a decemberi bejelentésére utalva, mely szerint négy hónapról egy évre emelik a kötelező sorkatonaság idejét 2024-től a Kína jelentette fenyegetés miatt.

Caj Jing-ven

felszólította Németországot és más demokratikus partnereket, hogy közösen őrizzék meg a regionális rendet és prosperitást.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a Bundestag védelmi bizottságának vezetője, a kormánykoalícióban részt vevő FDP tagja a látogatáson azt mondta, Tajvan és Németország barátok. Hozzátette, Oroszország ukrajnai inváziója ébresztő volt az egész világ számára.

Ez az oka annak, hogy eljöttünk az Önök országába, az Önök csodálatos szigetére, hogy elmondjuk a világnak, hogy demokratikus államként közel állunk egymáshoz

– tette hozzá.

