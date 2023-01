Elpocsékolt erőforrások, vagy stratégiai fontosságú célpont? – Milyen előnyöket vár Moszkva Bahmut elfoglalásától?

A donyecki Bahmut városa az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt a legtöbb nem ukrán ember számára ismeretlen volt. Az eredetileg több mint hetvenezres lakosságú település az orosz invázió 2022 eleji megindulása óta lényegében folyamatosan támadás alatt áll, és úgy tűnik, hogy a hírhedt Wagner-csoport zsoldosai bármilyen áldozatra képesek azért, hogy megkaparintsák, még akár megmagyarázhatatlan, öngyilkos rohamokat is képesek lefolytatni a város védői ellen. Nézzük, milyen stratégiai fontossággal bír a város.

Az elmúlt hónapokban Bahmut környéke volt az egyetlen olyan frontszakasz, ahol az orosz csapatok érdemben megpróbálták áttörni az ukrán védelmi vonalakat. A térségben állomásozó Wagner-csoport egymás után hajtotta neki a börtönökből toborzott gyalogságot a városnak, azonban a hatalmas áldozatok ellenére a város területére csak kevésszer sikerült behatolniuk.

Minden szem Szoledáron

Minden bizonnyal a Wagner vezetése is észlelte azt, hogy Bahmut elfoglalására a jelenleg rendelkezésre álló erőkkel csak akkor van esélyük, ha megpróbálják bekeríteni a várost, így az elmúlt bő egy hétben egyre koncentráltabb támadások indultak a településtől mindössze tíz kilométerre északra található Szoledár város ellen.

Szoledár stratégiai jelentősége meglehetősen alacsony, mivel itt nem található fontosabb közlekedési csomópont, így kérdésként merülhet fel az, hogy miért is hajlandó a Wagner-csoport több száz, de akár több ezer embert is feláldozni a település biztosításáért. A kérdésre két tényező is választ adhat.

Ukrainian forces hold firm around the salt factory in Soledar.The city has practically been razed to the ground.Heroes all of them. pic.twitter.com/3yUcKZDaft — Visegrád (24) January 10, 2023

Bár az ukrán hadvezetés korábbi nyilatkozatai szerint Szoledárt az oroszok még Bahmutnál is nehezebben tudják bevenni, a harctéri realitások egyértelműen bebizonyították azt, hogy ezek a kijelentések tévesek.

A város bevétele minden bizonnyal Moszkva kísérlete arra, hogy bekerítse Bahmut városát, így elvágva az ukrán csapatokat az egyébként is szűkös utánpótlástól.

How the battles in Soledar look like through the eyes of Ukrainian military personnel of the 46th airborne assault brigade. Praise and honor to all the heroes who defend the city pic.twitter.com/KQjsW5yMC9 — Ukrainian (Front) January 10, 2023

Mindemellett tényként kezelhetjük azt, hogy az orosz katonai struktúrába szorosan nem illeszkedő Wagner-zsoldosok képezik jelenleg az orosz haderő egyetlen olyan szegmensét, amely ha nagy áron is, de területnyereségeket tudott kicsikarni a háború utóbbi két hónapjában.

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner alapítója és parancsnoka az elmúlt időszakban egyre élesebben kritizálta az orosz katonai vezetést, ez, valamint azon tény, mely szerint ő az egyetlen olyan prominens parancsnok az országban, aki eredményeket tudott felmutatni a közelmúltban arra enged következtetni, hogy az eredményeket személyes befolyásának növelésére is fel kívánja használni.

Soledar holds!Reinforcements arrived overnight and have stopped the Russian advance for now.Even more heavy equipment is on the way and should help alleviate the situation soon.The Ukrainian Army wont be giving up Soledar easily. pic.twitter.com/UIVYgJAGCf — Visegrád (24) January 10, 2023

Bár lehetetlen pontosan megállapítani azt, hogy a Bahmut környékén pontosan mekkora és milyen összetételű orosz haderő állomásozik, a harctéri beszámolók szerint az öngyilkos rohamokban elsődlegesen a Wagner-csoport által börtönökből toborzott önkéntesek vesznek részt, akiknek elvesztése sokkal kevésbé fájdalmas a zsoldoscsapat számára, mint egy jól képzett veteráné.

Az ukrán védők létszámáról, a védelem állapotáról eltérő információk állnak rendelkezésre. Biztosra tudjuk azt, hogy a Szoledár keleti felén elterülő sóbánya környékén heves harcok folynak, és úgy tűnik, hogy itt a védőknek sikerült megállítaniuk az orosz előretörést, és egyes források szerint erősítést is sikerült bejuttatni a településre, több ukrán Twitter-felhasználó is írt arról, hogy Kijev felkészült a város kiürítésére.

A harctéri realitások alapján valószínű, hogy Kijev csak ideig-óráig fogja tudni feltartóztatni az orosz csapatokat, Szoledár pedig napokon belül el fog esni.

Miért pont Bahmut?

A Bahmutot érő támadások kezdete óta foglalkoztatja az elemzőket az a kérdés, hogy Moszkva miért helyez ilyen nagy hangsúlyt egy egyébként csekély jelentőségű város megszerzésére? A lehetséges okokat két irányból érdemes megközelíteni.

Bár Bahmut első ránézésre valóban nem tűnik stratégiai fontosságú településnek, a város és környéke a térség legfontosabb közlekedési csomópontjának számít, számos főút és vasútvonal halad keresztül rajta, mely az orosz csapatok mozgatása szempontjából nagy jelentőséggel bír, különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy az orosz nehézfegyverzet szállítása a vasúthoz van kötve.

Akad azonban egy komoly probléma azzal az elmélettel, hogy Bahmutot az orosz csapatok valamilyen gyülekező- és feltöltőpontként kívánják használni, ez pedig nem más, mint az ukrán tüzérség. Kijev a háború kezdete óta számtalan alkalommal bizonyította azt, hogy az elsősorban nyugatról beszerzett tüzérségi eszközökkel kellemetlen precíziós csapásokat képesek végrehajtani az orosz barakkok és lőszerraktárak ellen, Bahmut városa pedig még a rövidebb lőtávval rendelkező vontatott lövegek maximális hatótávján is jóval belül esik, így amennyiben az orosz csapatok elfoglalják a települést, de nem nyomulnak tovább nyugatra, úgy kockáztatják azt, hogy a tüzérség hatókörén belül cövekelnek le, mely brutális veszteségeket eredményezhet.

Bahmut mindazonáltal ugródeszkaként szolgálhat két valóban stratégiai fontosságú célpont eléréséhez, a Donyeck-megye északnyugati csücskében található Kramatorszk és Szlovjanszk városokhoz.

Moszkva számára nem csak stratégiai, de ideológiai cél is Donyeck megye "felszabadítása", hiszen az úgynevezett "Donyecki Népköztársaság" megvédése volt az egyik olyan indok, amivel Ukrajna megtámadását igazolni igyekeztek.

Nem lehet kizárni továbbá azt sem, hogy az orosz hadvezetés azzal számol, hogy a jól védett Bahmutot csak tavaszra sikerül bevenni, ami egybeeshet azzal az offenzívával, amit mind az orosz milbloggerek, mind az ukrán vezetés gyakran emlegetni szoktak.

One more BVP M80A destroyed at Bahmut pic.twitter.com/DXCc3Wp7te — ZOKA (@200_zoka) January 9, 2023

Mindezeket figyelembe véve valószínűsíthető az, hogy a Kreml Bahmut elfoglalásával meg kíván ágyazni egy újabb, ezúttal Kramatorszk irányába elinduló offenzívának, ez azonban egy igen komoly buktatóval is jár.

Az orosz parancsnokok is beismerik azt, hogy Bahmutot rendkívül keményen védik az ukrán csapatok, azt pedig biztosra tudjuk, hogy az ukrán fegyveresek Kramatorszkból és Szlovjanszkból lényegében erődöket csináltak, ahogyan egyébként lényegében minden, Horlivkától nyugatra fekvő, ukrán kézen lévő településből.

Fejjel a falnak?

Bár Moszkva azon célja, hogy Szoledár elfoglalásával közelebb kerüljenek Bahmut bekerítéséhez világos, erősen kérdéses az, hogy a város elfoglalása bármilyen érdemi stratégiai előnyhöz juttatná az orosz csapatokat. Ha az ukrán csapatok el is hagyják Bahmutot, a tüzérség továbbra is fájó veszteségeket fog tudni okozni a várost biztosító egységeknek, az oroszok pedig valószínűleg csak még a korábbinál is nagyobb veszteségek árán tudnának megindulni nyugatra, ráadásul azt sem tudhatjuk biztosra, hogy pontosan mennyi katonája van Oroszországnak a térségben.

Az ukrán hírek szerint Moszkva lényegében minden erőforrását a térségbe összpontosítja, a Kreml azonban tartja magát ahhoz, hogy kizárólag a Wagner zsoldosai állomásoznak a város környékén. Utóbbi kijelentést érdemes némi fenntartással kezelni, ugyanis a fronton készült videókon feltűnően nagy számban szerepelnek ázsiai, vélhetően Jakut katonák, akik valószínűleg inkább a tavalyi mozgósítás során lettek állományba véve, és nem a Wagner önkéntesei.

Szoledár valószínűleg napokon belül el fog esni, és nem kizárt, hogy a hónapok óta kitartó Bahmut is hamarosan orosz kézre kerül, azt azonban nem lehet látni, hogy a phürroszi győzelem után Oroszorszá milyen irányba is tudná folytatni az előretörést.

Címlapkép: Visszavonuló ukrán csapatok Szoledár határában 2022 február 27-én. A címlapkép illusztráció, forrása: Scott Peterson/Getty Images