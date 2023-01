Máris megbukott az oroszok Armageddon tábornoka – Új parancsnok veszi át az Ukrajna elleni háborút

Szergej Sojgu védelmi miniszter szerdán az orosz fegyveres erők vezérkari főnökét, Valerij Geraszimovot nevezte ki az ukrajnai „különleges katonai művelet” élére. Az eddigi vezetőt, az Armageddon tábornoknak is nevezett Szergej Szurovikint a helyettesévé fokozták vissza.

Az orosz TASZSZ hírügynökség beszámolója szerint a legfőbb orosz katonai vezető, Valerij Geraszimov fogja ezentúl ellátni az ukrajnai háborúban harcoló orosz csapatok együttes vezetését.

Az ukrajnai „különleges katonai művelet” élére először október 8-án neveztek ki egyetlen főparancsnokot Szergej Szurovikin tábornok személyében, aki két nappal később az első jelentős, az ukrán kritikus infrastruktúrát célzó rakétatámadással mutatkozott be.

A mostani bejelentés szerint Szurovikin Geraszimov egyik helyettese lesz. Két másik helyettest is kinevezett Sojgu: Oleg Szaljukov tábornokot, a szárazföldi erők főparancsnokát, illetve Alekszej Kimet, aki a vezérkari főnök, vagyis Geraszimov első helyettese.

A kinevezések és Szurovikin lefokozásának pontos okáról nem tudni. Állítólag Szurovikin volt az, aki tarthatatlannak tartotta Herszon városát, amelyet november elején adott föl az orosz haderő. Pozíciója akkor rendülhetett meg.

Az orosz haderő felsővezetésében az ukrajnai invázió kirobbanása óta meglehetősen gyakorivá váltak a vezetőcserék.

Éppen kedden nevezték ki az orosz szárazföldi erők vezérkari főnökévé Alekszandr Lapin vezérezredest, akit Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér és Ramzan Kadirov csecsen elnök – a legfőbb orosz héják – az októberi limani kudarcért tett felelőssé. Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) keddi jelentése szerint a kinevezés célja Prigozsin és Kadirov növekvő befolyásának ellensúlyozása volt.

E felé mutató lépés lehet Geraszimov kinevezése is a Prigozsin által kedvelt Szurovikin helyére, a vezérkari főnök és a Wagner zsoldoscsoport vezetője ugyanis állítólag nem jó viszonyt ápolnak egymással.

Címlapkép: A 2018-as felvételen Szergej Sojgu, Valerij Geraszimov, Vlagyimir Putyin és Szergej Szurovikin látható. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons