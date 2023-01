Videó: soha nem látott módon vészelte át a legmodernebb orosz tank az ukránok támadását

Most először készült felvétel arról, hogy egy orosz T-90M harckocsi Sztora-1-es elektro-optikai zavaróberendezést alkalmaz a harctéren, miután egy ukrán páncéltörő célba vette. A T-90M az orosz haderő jelenleg rendszerben lévő legmodernebb harckocsija.

Ilyen felvétel még nem készült

Még októberben videóztak le egy vasúti szerelvényt valahol Oroszország területén, tele T-90M harckocsikkal.

A T-90M az orosz fegyveres erők legmodernebb rendszeresített, sorozatgyártott harckocsija,

mivel a T-14 Armatát egyelőre parkolópályára tették; jó eséllyel ez így is marad egy ideig.

Reportedly Russian T-90M on a train in Samara pic.twitter.com/NPBFmIfcH0 — marqs (@MarQs__) October 24, 2022

Feltehetően most először készült felvétel az ukrajnai harctéren arról, hogy egy orosz T-90M harckocsi Sztora-1-es elektro-optikai zavaróberendezést alkalmazza,

miután egy ukrán páncéltörő célba vette. A videó a Szvatove-Kreminna vonalon készült, 2023 januárjában.

Presumably the first video documenting a Russian T-90M Proryv main battle tank employing its TShU-2 Shtora-1 electro-optical active protection system after its was targeted by a Ukrainian ATGM.Svatove-Kreminna front, January 2023. pic.twitter.com/IAQE3CCQ0n — Status-6 (@Archer83Able) January 10, 2023

A T-90M: a gyártósorból az ukrajnai háborúba

Még májusban számoltunk be arról, hogy elkészültek az orosz haderő legújabb, T-90M típusú harckocsijai, melyeket az Uralvagonzavod gyártott az orosz haderőnek. Arról, ahogy a harckocsik elhagyják az üzemet, több videó is készült.

Footage of sending an echelon of T-90M pic.twitter.com/L6kLiSv7On — Massimo (Frantarelli) May 17, 2022

Szintén májusban írtunk arról, hogy kikerült a közösségi médiába egy videó egy orosz T-90M harckocsi kilövéséről Ukrajnában. Az ukrán haderő közlése szerint egy Svédország által szállított Carl Gustaf hátrasiklás nélküli löveggel végeztek az orosz páncélossal.

Video of the first combat loss of a Russian T-90M tank in Staryi Saltiv (previously recorded). Interestingly, the source claims it was destroyed by a Carl Gustaf recoilless rifle. https://t.co/DTRpl0hs7p — Rob (Lee) May 10, 2022

A harckocsitípus, ahogy jelzése is sugallja, a T-90A modernizált változata, a ’90-es évek elején kidolgozott harckocsitípushoz képest nagyobb páncélvédettséggel, jobb ERA-rendszerrel, modernizált tűzvezérlő-rendszerrel, korszerűsített hajtóművel és egy teljesen új toronnyal rendelkezik, melyben helyet foglal egy új típusú 125 milliméteres löveg és egy távvezérelt légvédelmi géppuska is.

Azt nem tudni pontosan, hogy hány T-90M áll az orosz haderő rendelkezésére, és bár vélhetően igencsak limitált mozgósítható példányszámban rendelkeznek ezzel a típussal, a közelmúlt donbaszi műveleteiben egyre nagyobb szerepet vállalnak ezek az eszközök. A háború kezdete óta 9 orosz T-90M veszteségről van hiteles bizonyíték: ebből 2 ilyen harcjármű jutott ellenséges kézre használható állapotban. A járművek gyártása/átépítése vélhetően még az ukrajnai háború előtt indult.

A Sztora-1-es elektro-optikai zavaróberendezés alkalmazását megörökítő felvételek mellett most képek érkeztek az orosz Uralvagonzavod üzeméből, melyen az látható, ahogy a T-90M-et szerelik össze.

