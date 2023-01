Egészen elképesztő magyarázattal állt elő a Kreml: mögöttes szándék húzódik meg a lengyel tankadomány mögött

Tegnap az ukrajnai Lviv városában járt Andrzej Duda lengyel elnök, aki támogatásáról biztosította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Leopard 2-es harckocsikat ígért az ukránoknak. Dimitrij Medvegyev volt orosz elnök, jelenleg a nemzetbiztonsági tanács elnöke, úgy véli, a lengyelek valójában azért mentek Lvivbe, mert meg akarták tekinteni az Ukrajnától elcsatolni kívánt területeket.

A látogatás után Dimitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács elnöke billentyűzetet ragadott, hogy megossza gondolatait népszerű Telegram-csatornáján.

Lvivet hamarosan Lembergnek fogják hívni és azért találkoztak ott, hogy előkészítsék a jövőbeni (és volt) tulajdonosok igényeinek megfelelően a régiót”

– írja Medvegyev.

Ezzel lényegében (ismét) megvádolta Lengyelországot azzal, hogy el akarják csatolni Ukrajnától a történelmi Galícia-régió Ukrajnára eső részét, beleértve Lvivet. Ez a kijelentés azért ironikus, mert nem mellesleg Oroszország eddig öt ukrán megyére jelentette be területszerzési igényét, Lengyelország pedig Ukrajna oroszokkal szembeni védekezésének egyik legnagyobb támogatója nehézfegyver-szállítmányok tekintetében.

Emellett Medvegyev írt a felajánlott Leopard tankokról is: azt írja, hogy „fémhulladék lesz belőlük” és „nem fognak megmenteni egy mesterséges országot, amelyik most dől össze.” Lengyelország mellett pedig Litvániát is megvádolta azzal, hogy „birodalmi ambícióik vannak.”