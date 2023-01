Kegyetlen harcok folynak Bahmut körül – A nyugati fegyverek is hullani kezdtek

Az első felvételen az látható, amint egy orosz Lancet öngyilkos drón becsapódik egy lengyel gyártmányú AHS Krab önjáró lövegbe. Az első pillanatokban úgy tűnik, mintha a jármű kibírná a robbanást, néhány méter megtétele után azonban jól láthatóan lángolni kezd, valószínűleg azért, mert begyulladt az általa szállított 155 mm-es lőszerkészlet. Bár a videón nehezen kivehető, de az öt fős kezelőszemélyzet legalább két tagja el tudta hagyni a járművet.

AHS Krab 155-mm self-propelled howitzer was destroyed by Lancet loitering munition. pic.twitter.com/xMbJZgQFrI

Krab önjáró lövegekből többet is igazoltan megsemmisítettek már az orosz csapatok, a második felvételen szereplő, eredetileg Csehszlovákiában gyártott RM-70-es rakéta-sorozatvetőből azonban ez az első példány, amely igazoltan találatot kapott.

Csehország több RM-70-est is eljuttatott Ukrajnába, azt azonban nem lehet pontosan tudni, hogy ez a szállítmány mekkora volt. Prága még 2011-ben vezette ki a hadrendből a fegyvert, amelyből ekkor hatvan darabbal rendelkeztek.

The Lancet destroyed a Czech RM-70 Vampire MLRS that was shelling Donetsk. pic.twitter.com/0yfn2iUeb9