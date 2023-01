Új szankciókra készül az EU, Magyarország lehet a kerékkötő

Előkészületben lehet a tizedik uniós szankciócsomag Oroszországgal szemben, amely a gyémántkereskedelemre vonatkozhat, valamint újabb magánszemélyek vagyonát vehetik célba. Lengyel sajtóértesülések szerint Magyarország megakaszthatja az újabb büntetőintézkedések elfogadását.

Az uniós szankciók kilencedik csomagját decemberben vezették be Oroszországgal szemben, de a szigorúbb szankciópolitikát támogató tagállamok nem voltak vele maradéktalanul elégedettek. Most éppen ezért az előzőleg ejtett több tételről újra tárgyalni akar több ország, Lengyelország pedig már javaslatokat is tett – közölte a PAP lengyel állami hírügynökség.

Arról is beszámoltak, hogy az elmúlt napokban új lendületet kaptak a következő csomaggal kapcsolatos tárgyalások Brüsszelben. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen kedden már utalt erre, amikor azt mondta, hogy az új büntetőintézkedések Iránra és Fehéroroszországra is kiterjedhetnek, mivel katonai segítséget nyújtanak Oroszországnak az ukrajnai háborúban. Részleteket azonban nem árult el arról, milyen tételekről is egyeztetnek.

"Addig fogunk nyomást gyakorolni a Kremlre szankciókkal, ameddig csak szükséges. Kiterjesztjük a szankciókat azokra, akik katonailag támogatják Oroszország háborúját, például Fehéroroszországra vagy Iránra" – mondta az uniós vezető.

A PAP-nak adott interjúban most Andrzej Sadoś, Lengyelország állandó uniós képviselője erősítette meg, hogy a munka valóban felgyorsult. "Lengyelország, a hasonlóan gondolkodó országok csoportjában, jelenleg további szankciókra vonatkozó javaslatokat nyújt be" – nyilatkozta a politikus.

A lengyel hírügynökség értesülései szerint a szankciós csomag kiterjedhet az orosz gyémántexportra, amelyre már a múltban is több kísérletet tettek, de végül nem sikerült erről az összes tagállammal megállapodni. "A gyémántexportból az orosz költségvetés 4,5 milliárd euróra becsülhető bevételre tesz szert" - közölte egy uniós diplomata a PAP-pal, hogy miért került újra napirendre a drágakövek kérdése. Azt is hozzátette, hogy az új szankciók olyan termékekre is vonatkozhatnak majd, amelyeket az orosz hadsereg potenciálisan felhasználhat, de ennél több részletet nem mondott ezekről. A szankciós listákat is kibővítenék olyan személyekkel, akik felelősek Oroszország Ukrajna elleni agressziójáért és háborús bűncselekményekért.

Fehéroroszországot is új szankciókkal sújtják, mivel továbbra is támogatja az Ukrajna elleni orosz katonai akciókat. Minszk esetében az az elképzelés, hogy a fehéroroszokkal szembeni büntetőintézkedéseket is szinkronizálják az orosz szankciókkal, különösen azokon a területeken, ahol Minszk katonailag együttműködik Moszkvával.

Az EU-ban a szankciók elfogadásához mindig egyhangúságra van szükség. Ebben az összefüggésben egyes diplomaták attól tartanak, hogy Magyarország a múltban megszokott módon késleltetheti az új korlátozások elfogadását – írja a hírügynökség diplomáciai forrásokra hivatkozva.

A magyarok már bejelentették, hogy nem járulnak hozzá a szankciós listákon szereplő nevek egy részéhez. Várható, hogy további feszültségek lesznek Budapesttel

– mondta a PAP-nak egy uniós tisztségviselő.

Brüsszel egyelőre nem erősítette meg, hogy tárgyalnak az újabb szankciócsomagról. Peter Stano, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője mindössze csak annyit árult, hogy az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy további nyomást helyezzenek Oroszországra.

Ukrajna korábban azt kérte, hogy az orosz atomenergetikai céget, a Roszatomot is sújtsák szankciókkal, de ez egyelőre süket fülekre talált Brüsszelben, és nincs támogatottsága a kijevi elképzelésnek.