Reagált az ukrán vezérkar: folytatódnak a harcok Szoledarért

Folyatódnak a harcok a Donyeck megyében lévő Szoledar városért - közölte az ukrán vezérkar péntek esti harctéri helyzetjelentésében, szembehelyezkedve ezzel az orosz védelmi minisztérium bejelentésével, miszerint az orosz erők elfoglalták a települést. Korábban beszámoltunk arról, hogy helyi források alapján úgy tűnik, hogy ha nem is tisztították még meg az oroszok teljesen a várost, a településen csupán elszórtan vannak harcok.

Ahogyan megírtuk, pár nappal ezelőtt a Wagner-csoport bejelentette, hogy elfoglalták a Bahmuttól északkeletre található Szoledar városát, ma az orosz védelmi minisztérium is deklarálta a település „felszabadítását.” Ukrajna hivatalosan nem erősítette meg a hírt, de helyi források alapján is úgy tűnik, hogy ha nem is tisztították még meg az oroszok teljesen a várost, a településen csupán elszórtan vannak harcok.

Bahmut irányában az ellenség a nap folyamán lőtte Szpirne, Bilohorivka, Rozdolivka, Jakovlivka, Szoledar, Kraszna Hora, Bahmut, Kliscsijivka, Kurdjumivka, Druzsba és Pivnicsne településeket. A harcok Szoledarért folytatódnak

- írta péntek este az ukrán vezérkar.

Arról többször írtunk korábban, hogy a településnek önmagában semmilyen stratégiai szignifikanciája nincsen, hiszen még Bahmut bekerítéséhez sem elég, a győzelemnek ettől függetlenül presztízsértéke van, hiszen hat hónapja Szoledar az első város méretű település, melyet az orosz haderő meg tudott hódítani. Ami érdekes az egész történettel kapcsolatosan az, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a szoledari győzelem nem törte meg az ukrán ellenállást a térségben, az orosz hadvezetés belső kohézióját viszont alighanem tovább rombolja.

A kijevi katonai vezetés jelentése szerint pénteken az ukrán légierő kilenc csapást mért az orosz erők felvonulási területeire, a rakéta- és tüzérségi egységek pedig egy parancsnoki állást, hat katonai gócpontot, egy légvédelmi rakétarendszert és három ellenséges lőszerraktárt találtak el. A nap folyamán az orosz hadsereg két rakétacsapást mért a donyecki régióban található Kosztantyinyivka polgári infrastruktúrájára, valamint nyolc légicsapást az ukrán csapatok állásaira. Ezen felül az orosz erők több mint negyven támadást hajtottak végre rakéta-sorozatvetőkkel.

Címlapkép: Az orosz védelmi minisztérium által videófelvételről készített és 2023. január 13-án közreadott képen orosz tüzérek 152,4 mm-es Mszta-B önjáró lövegekkel tüzelnek a kelet-ukrajnai Donyecki területen. Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz erők elfoglalták a Donyecki területen fekvő Szoledar városát. Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium