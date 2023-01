Ritka amerikai páncélosok kilövéséről adott hírt az orosz sajtó, de van egy komoly gond a bejelentéssel

Bár az amerikai Bradley a legtöbb, ukrajnai harcokban bevetett gyalogsági harcjárműnél jobb védelemmel van ellátva, természetesen közelről sem egy elpusztíthatatlan csodafegyver.

A bejelentés nem is ezért problémás, hanem azon egyszerű okból, hogy a járművek még el sem indultak Ukrajnába.

Russia's Ministry of Defense spokesman Igor Konashenkov says Russia has already destroyed 4 Bradley Fighting Vehicles in Ukraine. Which is indeed remarkable in that none have been delivered yet. pic.twitter.com/7wRRhPfDEm