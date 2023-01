Van egy jó oka az oroszoknak, hogy most ne támadjanak Fehéroroszország felől

Áradó folyók, sűrű iszap és vízzel elöntött mezők jellemzik Ukrajna Fehéroroszországgal határos északi részét – olvasható a riportban.

Bár Oroszország és Fehéroroszország megerősítették közös katonai csoportjukat, közös légi hadgyakorlat készül, sőt az ukrajnai háború egyik újonnan kinevezett helyettes vezetője csütörtökön Belaruszba látogatott a közös erők harckészültségének megszemlélésére, a jelenlegi természeti viszonyok lehetetlenné tesznek egy onnan érkező szárazföldi inváziót.

A határvidék sűrű erdői és mocsarai amúgy is megnehezítik itt az átjutást, az ukrán védőknek most azonban még a szokatlanul enyhe tél is kedvez.

A helyben járőröző Volin területvédelmi egység szóvivője szerint még a helyi hódpopuláció is a szövetségesükül szegődött:

Amikor a hódok megépítik a gátakat, általában az emberek elpusztítják azokat, de idén nem tették meg a háború miatt, így most mindenhol víz van

– mondta.

Mivel a térségben csak nagyon kevés út van, ha jönnének is az oroszok, az ukránok olyan helyekre tudnák korlátozni a mozgásukat, ahonnan tüzérséggel könnyen tudnák lőni őket.

A címlapkép illusztráció. Forrása: Getty Images