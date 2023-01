Putyin újabb győzelmeket vár, és sokkal jobb állapotban van szerinte az orosz gazdaság, mint bárki gondolta

Pozitív fordulatot és lendületet vett az ukrajnai katonai művelet, Oroszország pedig reméli, hogy katonái további győzelmeket fognak aratni, miután ellenőrzésük alá vonták a kelet-ukrajnai Szoledar városát – jelentette ki az orosz elnök.

Oroszország pénteken közölte, hogy erői ellenőrzésük alá vonták a donyecki Szoledart, ami ritka sikert jelent Moszkva számára a hónapok óta tartó harctéri kudarcok után. „A dinamika pozitív" - mondta Putyin a Rosszija 1 állami televíziónak a Reuters beszámolója szerint, amikor Szoledar bevételéről kérdezték.

Minden a védelmi minisztérium és a vezérkar tervei szerint alakul szerinte, és remélik, hogy harcosaik még nagyobb örömet szereznek a harci eredményeikkel – tette hozzá az orosz elnök.

Az egyik ukrán régió kormányzója szombaton azt mondta, az ukrán erők még mindig harcolnak azért, hogy megtartsák Szoledar ellenőrzését. A washingtoni székhelyű Institute for the Study of War szerint viszont nagyon valószínűtlen, hogy az ukrán erők még mindig állásokat tartanának fenn magában Szoledarban.

Putyin szerint Oroszország most elfordul a Nyugattól, és olyan ázsiai hatalmakkal fog kereskedni, mint Kína és India. "A gazdaság helyzete stabil" – mondta, hozzátéve: "Sokkal jobb, mint amit nemcsak ellenfeleink, hanem mi is előre jeleztünk". Szerinte a munkanélküliség történelmi mélyponton van, az infláció alacsonyabb a vártnál, és ami fontos, csökkenő tendenciát mutat.

Az orosz kormány előrejelzése szerint a mintegy 2100 dollár GDP-t termelő orosz gazdaság 2023-ban 0,8%-kal zsugorodik majd.

Címlapkép: Shutterstock