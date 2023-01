Elfogták a három évtizede üldözött olasz maffiavezért

A szicíliai Cosa Nostra maffiacsoport vezetőjét a sziget központjában, Palermóban fogták el, ahol egy magánkórházba ment kezelésre.

Messina Denarót távollétében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték két maffiaellenes ügyész, Giovanni Falcone és Paolo Borsellino 1992-es meggyilkolásáért, valamint egy évvel később Firenzében, Rómában és Milánóban elkövetett robbantásokért, amelyekben tíz ember vesztette életét. Több gyilkosságban is szerepet játszhatott, köztük egy 12 éves fiú megölésében, akit előtte két évig tartottak fogságban, hogy apja ne adjon át bizonyítékokat a maffia ügyeiben.

Giorgia Meloni olasz kormányfő is megszólalt a maffiafőnök elfogása után: szerinte

ez az állam nagy győzelme, ami azt mutatja, hogy soha nem adja föl a maffiával szemben.

Az olasz rendőrség tavaly szeptemberben azt állította, Messina Denaro még mindig aktív parancsnok szűkebb pátriájában, a nyugat-szicíliai Trapani városának környékén.

VIDEO. People clapping and cheering Carabinieri police in the streets of Palermo after the arrest of Italy's top mafia boss Matteo Messina Denaro after 30 years on the run - @repubblica