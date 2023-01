Elképesztő a ChatGPT: még a tudósokat is bolonddá teszi az új őrület

Publikált tudományos cikkek valódi összefoglalóit, illetve a ChatGPT által generált absztraktokat helyezték egy kutatás során tudósok elé, hogy megvizsgálják, képesek-e megkülönböztetni azokat egymástól, képesek-e felismerni a "hamis", mesterséges intelligencia által elkészített kivonatokat. Az eredmény letaglózó volt, a tudósok az esetek nagyjából harmadában tévedtek. Míg egyesek szerint "szörnyű következményei" lehetnek annak, hogy a ChatGPT hihető tudományos absztraktokat ír, addig mások szerint a kihívásokra adott megoldásoknak nem magára a chatbotra kell összpontosítaniuk. A kutatásról szóló tanulmány szerzői azt javasolják, hogy a tudományos közlések esetében olyan irányelveket kell bevezetni, amelyek kizárják a mesterséges intelligencia által generált szövegek használatát.

A ChatGPT néven futó mesterséges intelligenciával (AI, vagy magyarul MI) működő chatbot olyan meggyőzően tud hamis kutatási cikk kivonatokat írni, hogy a tudósok gyakran képtelenek megkülönböztetni azokat - derül ki a bioRxiv szerveren december végén közzétett tanulmányból a Nature beszámolója szerint. A kutatók véleményei megoszlanak a mesterséges intelligencia tudományra gyakorolt hatásait illetően.

Nagyon aggódom

- mondja Sandra Wachter, aki a technológia és a szabályozás terén folytat tanulmányokat az Oxfordi Egyetemen.

Ha most olyan helyzetbe kerülünk, hogy a szakértők nem tudják eldönteni, mi igaz és mi nem, akkor elveszítjük azt a közvetítőt, amire nagy szükségünk van, hogy eligazodjunk a bonyolult témákban

- teszi hozzá Wachter, aki nem vett részt a kutatásban.

A ChatGPT nevű chatbot a felhasználói kérésekre válaszolva valósághű és intelligens hangzású szöveget hoz létre. Ez egy "nagy nyelvi modell", egy olyan neurális hálózatokon alapuló rendszer, amely hatalmas mennyiségű meglévő, ember által generált szöveg feldolgozásával tanulja meg a feladat elvégzését. A kaliforniai San Franciscóban működő OpenAI szoftvercég november 30-án tette elérhetővé az eszközt, amely ingyenesen használható.

Megjelenése óta a kutatók a használatával kapcsolatos etikai kérdésekkel küzdenek, mivel az előállított szövegek nagy részét nehéz megkülönböztetni az ember által írt szövegtől.

Most az Illinois állambeli Chicagóban található Northwestern Egyetem Catherine Gao által vezetett csoportja publikált tudományos cikkek összefoglalóit készítette el a ChatGPT segítségével egy tanulmány során, hogy tesztelje, vajon a tudósok felismerik-e, meg tudják-e különböztetni azokat.

A kutatók megkérték a chatbotot, hogy írjon 50 orvosi-kutatási összefoglalót a JAMA, a The New England Journal of Medicine, a The BMJ, a The Lancet és a Nature Medicine folyóiratokban megjelent válogatás alapján. Ezután ezeket összehasonlították az eredeti összefoglalókkal, lefuttatva őket egy plágiumdetektoron és egy mesterséges intelligencia-detektoron, majd megkértek egy orvoskutatókból álló csoportot, hogy szúrják ki a hamisított kivonatokat.

A ChatGPT által generált absztraktok átmentek a plágiumellenőrzőn: a medián eredetiségi pontszám 100% volt, ami azt jelzi, hogy nem találtak plágiumot.

A mesterséges intelligencia-detektor a generált absztraktok 66%-át szúrta ki. Az emberi ellenőrök azonban nem teljesítettek sokkal jobban: a generált absztraktoknak csak 68%-át, az eredeti absztraktoknak pedig 86%-át azonosították helyesen. A generált absztraktok 32%-át tévesen azonosították valódiként, a valódi absztraktok 14%-át pedig generáltként.

A ChatGPT hihető tudományos absztraktokat ír

- írják Gao és munkatársai.

Wachter szerint, ha a tudósok nem tudják megállapítani, hogy a kutatás igaz-e, annak "szörnyű következményei" lehetnek.

Amellett, hogy ez a kutatók számára is problémás, ha az általuk olvasott kutatás hamisítvány, a társadalom egészére nézve is vannak következmények, mivel a tudományos kutatás hatalmas szerepet játszik a társadalmunkban.

Ez például azt jelentheti, hogy a kutatással alátámasztott politikai döntések helytelenek lesznek

- tette hozzá Wachter.

Arvind Narayanan, a New Jersey-i Princeton Egyetem informatikusa azonban azt mondja:

Nem valószínű, hogy bármely komoly tudós a ChatGPT-t használná absztraktok készítésére.

Hozzáteszi, hogy "lényegtelen", hogy a generált absztraktok felismerhetők-e.

A kérdés az, hogy az eszköz képes-e olyan kivonatot generálni, amely pontos és meggyőző. Nem tud, és így a ChatGPT használatának előnye elenyésző, a hátránya pedig jelentős

- mondja Narayanan.

Irene Solaiman, aki a mesterséges intelligencia társadalmi hatását kutatja a New York-i és párizsi székhelyű Hugging Face nevű mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatnál, félelmeit fejezte ki a nagy nyelvi modellekre való támaszkodás kapcsán, ami a tudományos gondolkodást illeti.

Ezeket a modelleket múltbeli információk alapján képzik ki, és a társadalmi és tudományos fejlődés gyakran abból fakadhat, hogy a múlttól eltérően gondolkodunk, vagy nyitottak vagyunk a gondolkodásra"

- jelentett ki Solaiman.

A tanulmány szerzői azt javasolják, hogy a tudományos közlések - például a tudományos tanulmányok és a konferencia-kiadványok - esetében olyan irányelveket kellene bevezetni, amelyek kizárják az AI által generált szövegek használatát.

Ha az intézmények úgy döntenek, hogy bizonyos esetekben engedélyezik a technológia használatát, akkor egyértelmű szabályokat kell felállítaniuk a közzétételre vonatkozóan. A hónap elején a Hawaii állambeli Honoluluban júliusban megrendezésre kerülő Fortieth International Conference on Machine Learning, egy nagy AI-konferencia bejelentette, hogy betiltotta a ChatGPT és más AI-nyelvi eszközökkel írt előadásokat.

Solaiman hozzáteszi, hogy azokon a területeken, ahol a hamis információk veszélyeztethetik az emberek biztonságát, például az orvostudományban, a folyóiratoknak talán szigorúbb megközelítést kell alkalmazniuk az információk pontosságának ellenőrzésére.

Narayanan szerint az ezekre a kérdésekre adott megoldásoknak nem magára a chatbotra kell összpontosítaniuk,

hanem inkább azokra a perverz ösztönzőkre, amelyek ehhez a viselkedéshez vezetnek, például arra, hogy az egyetemek a felvételi és előléptetési értékeléseket a dolgozatok megszámlálásával végzik, tekintet nélkül azok minőségére vagy hatására.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images