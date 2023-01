Felvétel készült a nepáli gép lezuhanásáról

Ahogyan arról beszámoltunk, a lezuhant, ATR 72-es típusú nepáli gép a fővárosból, Katmanduból tartott a 200 kilométerre nyugatra található Pokharába. A légi irányítás nem sokkal a felszállás után elvesztette a kapcsolatot a pilótákkal.

Egy Katmanduba tartó nepáli ATR repülőgép Pokharában történt lezuhanásának borzalmas utolsó pillanatai. A fedélzeten tartózkodó mind a 72 ember meghalt

- írta a zuhanásról készült felvétel mellé Wajahat Kazmi pakisztáni újságíró.

A Twitteren terjedő videófelvételen a zuhanó ATR 72-es látszik, amely az épületek felett a földhöz közeledve a bal oldalára billen, majd eltűnik a látótérből.

A rögzített hangok alapján a légcsavaros gép pillanatokkal később csapódott be.

Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ