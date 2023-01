Ciki lebukás: szupermodern tankokkal villogtak az oroszok, az ukránok pikk-pakk megtalálták a raktárat

Portfolio 2023. január 17. 15:48

Már az ukrajnai háború korai szakaszában világossá vált, hogy célszerű óvatosnak lenni azzal, hogy ki, mit, mikor tölt fel a közösségi médiába, amikor a fronthoz közeli eseményekről számol be, hiszen az ellenség könnyedén be tudja azonosítani a videók, fotók pontos helyszínét. Bármilyen óvatos is próbál lenni az ember, a legjobb az, ha semmit nem rak fel a közösségi médiába harctéri műveletekről, hiszen most éppen egy orosz páncélos-alakulat pontos helyzete derült ki egy garázsban felvett felvétel alapján, melyet még csak nem is az ukrán hírszerzés, hanem lelkes internetezők azonosítottak be.