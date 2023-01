Hatalmas fordulatra készül Amerika: szankciók által szétvert országtól vásárolnának olajat

A ConocoPhillips és a Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) venezuelai nemzeti olajtársaság közötti előzetes tárgyalások során a két fél egy olyan javaslatot vizsgál, amely lehetővé tenné az előbbi számára, hogy a PdVSA nevében szállítsa és értékesítse a venezuelai olajat az Egyesült Államokban. Ez lehetőséget adna a ConocoPhillipsnek, hogy visszaszerezze az országban elvesztett pénzét, és segítsen az USA energiaszükségletének kielégítésében is.

A megállapodás segítene továbbá Venezuelának abban is, hogy véget vessen a kereskedelmi elszigeteltségnek, amelyet az olajipar ellen 2019-ben bevezetett amerikai szankciók okoztak, és az amerikai piacot még több nyersolajjal látná el.

Az Egyesült Államok a szankciókig történelmileg Venezuela legnagyobb olajpiaca volt, olyannyira, hogy több nagy öböl-parti finomítóját is az ország nyersolajának feldolgozására tervezték.

A ConocoPhillips az amerikai pénzügyminisztériumtól kapott engedélyt arra, hogy a PdVSA-val tárgyaljon az adósságrendezésről. A felek közötti megállapodás lehetősége azt követően merült fel, hogy a Biden-kormányzat novemberben engedélyt adott a Chevron számára a PdVSA-val meglévő vegyesvállalatok olajtermelésének és exportjának újraindítására, ami a Nicolás Maduro venezuelai elnökkel szembeni amerikai szankciók első jelentős enyhítését jelentette.

A Trump-kormányzat korábban a legtöbb nyugati vállalatot eltiltotta a venezuelai tevékenységtől.

Ezzel a lépéssel az volt a célja, hogy eltávolítsa Madurot a hatalomból, aki azonban Kína, Oroszország és Irán segítségével kezelni tudta a helyzetet.

Most, hogy a Chevron engedélyt kapott és megkezdte a nyersolaj hajókra szivattyúzását, számos más olaj- és gázipari vállalat is megpróbálja újraindítani a felfüggesztett termelést vagy bővíteni a Venezuelában fenntartott korlátozott tevékenységét, és folytat tárgyalásokat a PdVSA-val. Néhányan ezek közül az amerikai külügyminisztériumtól és a pénzügyminisztériumtól is kértek már engedélyt a tárgyalásokhoz. A venezuelai tevékenységek bővítéséhez szükséges amerikai jóváhagyást sürgetők között van a spanyol Repsol és az olasz Eni is.

A Chevron-engedélyért cserébe Venezuela beleegyezett abba, hogy az ellenzékkel megvitatja a 2024-es szabad és tisztességes választásokhoz vezető utat,

és hogy lehetővé teszi a 3 milliárd dolláros, az ENSZ által kezelt humanitárius segélyprogram végrehajtását az országban. A Chevron Hugo Chávez idején végrehajtott kisajátítási hullám ellenére Venezuelában maradt, a ConocoPhillips ezzel szemben kivonult, és később összesen közel 10 milliárd dolláros nemzetközi választottbírósági ítéletet nyert a venezuelai állammal és a PdVSA-val szemben az olajprojektjei lefoglalása miatt.

Venezuela eközben teljes mértékben készen áll arra, hogy lépéseket tegyen a diplomáciai, konzuli és politikai kapcsolatok normalizálásának folyamata felé Washingtonnal

- mondta Maduro az állami televízióban nemrég adott interjújában.

A ConocoPhillips egyelőre nem fontolgatja, hogy visszatérjen Venezuelába olajat kitermelni. A hasonló külföldi vállalatok visszatérésére azonban idővel szükség lenne, mivel Venezuela jelenleg csak korlátozott mennyiségű olajat tud exportálni újabb beruházások nélkül a régóta elhanyagolt olajmezők, csővezetékek és kikötői infrastruktúra mellett.

Címlapkép: Portfolio