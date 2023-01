Így nézett ki a földdel egyenlővé tett város ostroma – Túlélők számolnak be az átélt borzalmakról

Hamarosan Magyarországon is látható lesz a Mariupol majdnem három hónapos ostromáról készült dokumentumfilm. A Mariupol – Harcban a reménnyel túlélőkkel és eredeti filmfelvételekkel idézi föl a borzalmakat, emléket állítva az egykor félmilliós iparvárosnak, melyet az orosz haderő szinte a földdel tett egyenlővé.

A békeidőben félmillió fős Donyeck megyei város, Mariupol orosz ostroma majdnem három hónapig, 2022. február 24-étől május 20-áig tartott, 21 ezer ember vesztette életét benne. Ez volt az orosz–ukrán háború egyik legnagyobb küzdelme, az orosz erőknek pedig a legnagyobb tartós szerzeménye.

Mariupol stratégiai jelentőségét az adja, hogy az Azovi-tenger partján, így a 2014 óta megszállt megszállt Krím félsziget, illetve az ugyancsak 2014 óta megszállás alatt kelet-donyecki területek közötti szárazföldi folyosón fekszik.

Az orosz haderő egyik legfontosabb stratégiai célja e szárazföldi folyosó létrehozása volt, és bár délen a műveletek – más ukrán területekhez képest – viszonylag könnyen és gyorsan haladtak, Mariupol nagyon nagy falatnak bizonyult az orosz erők számára.

Az Azovi-tenger partján található település jelentős iparváros, fő üzeme az Azovsztal acélmű, amely igazi háborús erődnek bizonyult – hetekig tartotta magát azután is, hogy Mariupol nagyobbik része már elesett.

Mariupol az orosz haderő kegyetlenségének egyik jelképévé vált: repülőgépes és tüzérségi bombázásokkal, később szárazföldi műveletekkel az agresszorok a város szinte egészét megsemmisítették, alig hagytak épségben maradt házat a településen.

Mariupol ostromáról készült festmény a Mariupol – Harcban a reménnyel című filmből. Forrás: BIDF

A kegyetlen rombolás mellett a háború két különösen tragikus eseménye is Mariupolhoz kötődik: a szülészeti klinika lebombázása, amelyben több csecsemő és terhes anya is életét vesztette, illetve a mariupoli színházat ért találat, melyben több százan vesztették életüket. A színházat óvóhelyként használta a város lakossága, az épület elé a levegőből is jól láthatóan kiírták: „Gyerekek”, a színházat mégsem kímélték az orosz agresszorok.

Mariupol ostromának első heteit idézi meg a Mariupol – Harcban a reménnyel című dokumentumfilm, amelyben túlélők vallanak az elszenvedett borzalmakról, miközben eredeti videófelvételeket láthatunk a város bombázásáról és az ott folyó harcokról.

Nadja a Facebookon naplót írt az ostrom első heteiről. Kszénia házát egy éjjel bombatalálat érte, kamasz fia a karjaiban halt meg. Julia az ostrom idején szülte meg gyermekét. Mindhárman túlélték a harcokat, orosz ellenőrzőpontokon keresztül végül sikerült elmenekülniük nemcsak Mariupolból, hanem Ukrajnából is. Most Max Lytvynov filmrendező kamerái előtt beszélnek az átélt eseményekről, részletesen elmondva, milyenek voltak az ostromlott és bombázott városban eltöltött hetek.

A Mariupol – Harcban a reménnyel című film – őszi előzetes bemutatók után – hamarosan Magyarországon is látható lesz, méghozzá a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) keretében.

A film adatlapja és vetítési időpontjai a BIDF honlapján olvashatók.

Címlapkép: Kszénia Kajan fordító, aki fiát vesztette el Mariupol ostromában. Forrás: BIDF