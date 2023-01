Megjött a figyelmeztetés: szép csendben beszivárgott Európába Putyin rejtélyes műveleti csoportja

A lap arról ír, hogy több európai országban is szabotőr-támadások történtek az elmúlt hónapokban: Franciaországban internet-szolgáltatók, telefontársaságok és áramszolgáltatók kábeleit vágták el, Norvégiában és Litvániában pedig fontos energia-ellátó központok és katonai támaszpontok körül repkedő drónok miatt kellett intézkednie a hatóságoknak.

A lapnak elemzők azt állítják: a szabotázsakciók egy része szinte biztosan összeköthető az orosz katonai hírszerzés (GU vagy GRU) 29155-es számú műveleti csoportjának tevékenységével. Mint ismertetik: ez az alegység már 2009 óta aktív, körülbelül 200 ügynököt alkalmaznak, akiknek elsősorban az a feladata, hogy európai országokba beépülve szabotőr-tevékenységet végezzenek.

Arthur PB Laudrain, a Hague Centre for Strategic Studies elemzője azt állítja: a francia áramvezetékek szabotázsát szinte biztosan állami szereplők követték el, hiszen olyan szintű professzionalizmus látszik a helyszínen fellelt bizonyítékok alapján. Mint ismerteti: a szabotőrök pontosan tudták, hogy kell úgy megtámadni a francia áramellátó hálózatot, hogy a kiszemelt területen maximalizálni tudják az okozott kárt és javíthatatlanná tegyék a vezetékeket.

Justin Sherman, a Global Cyber Strategies alapítója arról is beszélt a lapnak, hogy orosz szabotőrök a tengerek, óceánok alatt található internetkábeleket is rongálták, hogy európai országok internetellátását bénítsák. Emiatt korábban Tony Radakin, Nagy-Britannia vezérkari főnöke is figyelmeztetett korábban.

Svédországban nemrég őrizetbe is vették a 29155-es számú műveleti egység szabotőrjeit: Elena Kulkova and Szergej Szkvortszov ellen november 22-én intézkedtek a hatóságok, de már évek óta figyelte őket a belső elhárítás.

Végül az Al-Jazeera többször is visszatér a felrobbantott Északi Áramlat gázvezeték kérdésére, de nem szólaltat meg elemzőket, akik arról spekulálnak, ezt az akciót ki bonyolította le. Ugyanakkor megjegyzik: nyugati országok Oroszországot, az oroszok Nagy-Britanniát vádolják szabotázzsal.