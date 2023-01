Aggódnak a szakértők: időzített bombán ül a történelmi előzésre készülő ország

India idén megelőzi Kínát, és a világ legnépesebb országa lesz, ez pedig támogathatja a gyors gazdasági növekedést; a félelmek szerint azonban India lemaradthat a "demográfiai hozadék" előnyéről, mivel nem teremt elég munkalehetőséget a munkaerőpiacra lépő fiatalok számára. Chandrasekhar Sripada, az Indian School of Business szervezeti viselkedés professzora szerint ez hatalmas feszültséget fok okozni, "India időzített bombán ül".

Kedden megnőtt a valószínűsége annak, hogy India lakossága néhány hónapon belül megelőzi Kínált, mivel Kína arról számolt be, hogy 2022-ben több mint 60 év óta először csökkent a népessége. Ez a változás jelentős gazdasági következményekkel jár mindkét ázsiai óriás számára, amelyeknek egyenként több mint 1,4 milliárd lakosa van - írja a CNN.

A népesedési adatokkal együtt Kína az elmúlt közel fél évszázad egyik legrosszabb gazdasági növekedési adatáról is beszámolt, ami aláhúzza, hogy az országnak milyen meredek kihívásokkal kell szembenéznie, mivel a munkaerő csökken, a nyugdíjasok száma pedig egyre nő.

India esetében a közgazdászok és elemzők által "demográfiai hozadéknak" nevezett jelenség továbbra is támogathatja a gyors növekedést, mivel az egészséges munkavállalók száma növekszik.

Vannak azonban olyan félelmek, miszerint az ország lemaradhat errő, ugyanis India egyszerűen nem teremt munkalehetőséget az évente munkaerőpiacra lépő több millió fiatal álláskereső számára.

A dél-ázsiai ország munkaképes korú lakossága a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2021-es adatai szerint meghaladja a 900 milliót. Ez a szám az indiai kormány szerint a következő évtizedben várhatóan meghaladja az 1 milliárdot.

Ezek a számok azonban teherré válhatnak, ha a politikai döntéshozók nem teremtenek elég munkahelyet - figyelmeztettek a szakértők. Az adatok már most is azt mutatják, hogy egyre több indiai nem is keres munkát, tekintettel a lehetőségek hiányára és az alacsony bérekre.

A Világbank 2021-es adatai szerint India munkaerő-piaci részvételi rátája - az aktív munkaerő és a munkát keresők arányának becslése - 46% volt, ami Ázsiában a legalacsonyabbak közé tartozik. Összehasonlításképpen, a Kínában és az Egyesült Államokban kimutatott arány 68%, illetve 61% volt ugyanebben az évben.

A nők esetében a számok még riasztóbbak. A Világbank adatai szerint India nők munkaerő-piaci részvételi aránya 2021-ben mindössze 19% volt, míg 2005-ben 26%-os arány volt látható.

India időzített bombán ül

- mondta a CNN-nek Chandrasekhar Sripada, az Indian School of Business szervezeti viselkedés professzora.

Társadalmi zavargások lesznek, ha viszonylag rövid időn belül nem tud elég munkahelyet teremteni

- tette hozzá.

India munkanélküliségi rátája decemberben 8,3% volt a Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), egy Mumbaiban székhellyel rendelkező független agytröszt szerint, amely az indiai kormánynál rendszeresebben tesz közzé a foglalkoztatási adatokat. Ezzel szemben az Egyesült Államokban a tavalyi év végén 3,5% körüli volt a ráta - jegyezte meg a CNN.

Indiában él a világ legnagyobb fiatal népessége... A világon ma nincs hiány tőkéből

- írta Mahesh Vyas, a CMIE vezérigazgatója egy tavalyi blogbejegyzésében.

Ideális esetben Indiának meg kellene ragadnia ezt a ritka lehetőséget, hogy a munkaerő és a tőke könnyen rendelkezésre álljon a gyors növekedéshez. Úgy tűnik azonban, hogy lemarad erről a buszról

- fejtette ki félelmét Vyas.

