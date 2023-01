Kiszivárgott: Izraelben tárolt amerikai lőszerek is kerülhettek Ukrajnába

A New York Times információi szerint az Egyesült Államok egy, korábban Izraelben tárolt lőszerkészletet küldött Ukrajnába. A döntés még állítólag tavaly született, amikor Izrael élén még Jair Lapid miniszterelnök állt – írta meg a Reuters.

Egy izraeli tisztviselő a Reutersnek is megerősítette a jelentést. Hozzátette, az akkori miniszterelnök, Jair Lapid is jóváhagyta a szállítást. Egyébként az Egyesült Államoknak hivatalosan nincs szüksége ilyen hozzájárulásra, ugyanis azok a lőszerkészletek, továbbra is az Egyesült Államok tulajdonát képezik.

Bár Izrael elítélte az ukrajnai orosz inváziót, a Kijevnek nyújtott segítségét humanitárius segélyre és védőfelszerelésre korlátozta, a közvetlen fegyverszállítást pedig megtagadta.

Ennek oka, hogy Jeruzsálem fenn akarja tartani a 2015-ben létrehozott koordinációs forródrótot Moszkvával a szíriai akciókkal kapcsolatban, illetve Oroszország nagyszámú zsidó közösségének jólétét is szem előtt tartják.

Azt egyelőre nem tudni, hogy várható-e további, amerikai fegyverszállítás az Izraelben tárolt készletekből a december 29-én hivatalba lépett konzervatív miniszterelnök, Benjamin Netanjahu alatt, aki azt megelőzően személyes kapcsolatot ápolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A Pentagon évtizedek óta tárol lőszereket Izraelben, hogy háborús időkben vészhelyzeti utánpótlásként szolgáljon az ország, vagy más amerikai szövetségesek számára. Az információk szerint az Izraelből Ukrajnába szállított amerikai lőszerek mintegy 300 ezer darab 155 milliméteres tüzérségi lövedéket jelentettek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images