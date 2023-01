Megrázó felvételek: óvoda mellett csapódott be egy helikopter Ukrajnában

Szerda reggel az ukrán főváros, Kijev egyik külvárosában, Brovariban egy óvoda és egy lakóépület között csapódott be egy helikopter. Az ukrán elnök hivatal helyettes vezetője, Kiljo Timosenko nyilatkozata szerint a mentőszolgálatok a helyszínen vannak. Hozzátette, az áldozatok pontos száma, a becsapódás okai és körülményei egyelőre nem ismertek.

A Eurocopter EC225 LP Super Puma helicopter crashed near a kindergarten in Brovary near Kyiv. There are wounded, fortunately no children were hurt. The kindergarten has been evacuated. pic.twitter.com/u5pQ1ggKWs