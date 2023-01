Putyin fontos bejelentésre készül, helikopterbalesetben életét vesztette az ukrán belügyminiszter - Háborús híreink szerdán

Méltó helyen, az egyik legjelentősebb európai képtárnak számító Kunstmuseum Baselben látható a Kijevi Nemzeti Művészeti Galéria háború elől svájcba menekített festményeinek jelentős része. Az ukrán fővárosból 2022 tavaszán kijuttatott alkotások jelenleg a bázeli intézmény Born in Ukraine című ideiglenes kiállításán tekinthetők meg, mivel a cél kezdetektől fogva nem csupán a biztonságos tárolás, hanem a látogathatóság is volt. A neves svájci képtár nem először nyújt menedéket a történelem viharai során veszélybe kerülő műalkotásoknak: a jelenleg is látható másik ideiglenes kiállítás a nácik által üldözött művészek képeit mutatja be, amelyet a Kunstmuseum Basel közvetlenül a háború előtt tudott megvásárolni a modernizmus ellen is hadat viselő, ám a svájci frankra igényt tartó hitleri rezsimtől. A bázeli kiállításon járt a Portfolio.