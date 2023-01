Úgy tűnik, alaposan kiakadt Putyinra az egyik utolsó európai barátja – Van egy dolog, ami már neki is sok volt?

Szerbia úgy látja, és mindig is úgy látta, hogy a Donbasz és a Krím Ukrajna része és örökre az fog maradni – mondta Aleksandar Vucic szerb elnök a Bloomberg hírmagazinnak. Hozzátette: hónapok óta nem beszélt Putyinnal.

Vucic, aki viszonylag semleges álláspontot képviselt eddig az ukrajnai háborúval kapcsolatosan, valószínűleg azért váltott hangnemet, mert a Wagner-csoport szerb állampolgárokat kezdett el toborozni. A napokban a szerb elnök nyíltan felszólította Oroszországot, hogy függesszék fel ezt a tevékenységet.

A közlés apropóját az adta, hogy nemrég a Wagner-csoport felállította az első, szinte teljesen szerb, kisebb részben lengyel önkéntesekből alakult félkatonai alakulatát.

First Serbian unit on Zaporizhzhya Front pic.twitter.com/lpPty5x9el — ZOKA (@200_zoka) January 17, 2023

Számunkra a Krím mindig is Ukrajna része volt, ahogy a Donbasz is az, és örökre az is marad”

– mondta Vucic az amerikai lapnak. Hozzátette:

Az első pillanattól fogva világossá tette, hogy nem támogatja Oroszország katonai műveletét Ukrajnában.

Vucic arról is beszélt, hogy hónapok óta nem beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A Bloomberg emlékeztet: korábban Vucic szoros kapcsolatot ápolt Putyinnal és több mint egy tucatszor találkozott vele, kapcsolatuk olyan mély volt, hogy a szerb elnök egy ideig oroszul is tanult, hogy anyanyelvén tudjon beszélni az orosz vezetővel.

Címlapkép: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images