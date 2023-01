Ma eldől, megkapja-e Ukrajna a világ egyik legjobb tüzérségi rendszerét

A svéd kormány közleményt tett arról ki, hogy ma tárgyalási napirenden van az ukrán fegyveres erők „tüzérségi eszközökkel való támogatása.” Az Archer-rendszert nem nevezték meg, viszont korábban már kiszivárgott, hogy Svédország ezzel a taracktípussal tervezi segíteni az ukrán fegyveres erőket:

Az Archer családot a kétezres évek második felében fejlesztette ki Svédország és Norvégia, szolgálatba 2012-ben állt. A fegyver a NATO sztenderdnek számító összes 155 mm-es lőszer tüzelésére alkalmas, maga a löveg pedig egy teljesen automatizált toronyban kapott helyet, így a személyzetnek nem kell minden lövés után kézzel újra töltenie a fegyvert.

A Volvo A30D kasznira szerelt Archer rendszer érdekessége az, hogy el van látva a norvég gyártmányú M151 Protector távirányítású fegyverrendszerrel is, mely korlátozott önvédelmi képességekkel is felruházza a járművet. A Protector lényegében egy távirányítású fegyverállvány, amelyre a NATO által használt legtöbb támogatófegyver, így több géppuska, gránátvető, vagy rakétavető is felszerelhető.

Az automatizált rendszereknek köszönhetően az Archer-rendszer elméleti tűzgyorsasága is igencsak jelentős: a tarack 7,5 másodpercenként képes leadni egy lövést.

Az ukrán csapatok a tapasztalatok szerint rendkívül hatékonyan alkalmazzák a nyugati hatalmak által rendelkezésükre bocsátott tüzérségi eszközöket: a már-már legendás státuszra szert tevő amerikai HIMARS rakéta-sorozatvetők mellett a német PzH 2000-esek, a francia Caesar és a lengyel Krab SPG-k is komoly veszteségeket okoztak az orosz csapatoknak.