Mi a fenét művelnek az oroszok az elfoglalt Mariupolban? Furcsa hírek érkeznek az újjáépítésről 

Mariupol városát hosszú hónapok alatt sikerült csak elfoglalni az orosz csapatoknak. Az elhúzódó küzdelmeket a város is megszenvedte: szinte alig maradt olyan épület, amely ne szenvedett volna károkat. A romba dőlt településről korábban egy oroszpárti háborús blogger, „War Gonzo” készíthetett drónfelvételt, így nézett ki a város a pusztítás után:

Russia's invasion of was never about liberation. Russia's ongoing invasion of Ukraine is about the annihilation of the Ukrainian people.As proof, I present the city Mariupol after Russia's #Ukraine

Egy orosz propagandista néhány hónappal később egy közel 3 perces videót töltött fel arról, hogyan néz ki Mariupol legújabb körzete, a „Nevsky”-nek elnevezett lakónegyed, ahol az orosz mérnökök hihetetlen tempóban, mintegy fél év alatt felépítettek egy teljesen új lakónegyedet. A felvétel első másodperceiben jól látszik, hogy a negyed belső gyűrűje már elkészült, a háttérben pedig további építkezések is zajlanak.

Azonban a videóban látszik az is, a gyors munkának ára van: az egyik helyi lakos panaszkodik arra, hogy a negyedik emeleten hibás WC-tartályt szereltek be, ami komoly károkat okozott a teljesen új építésű lakásokban, miután egy héttel korábban rácsatlakoztatták a csatornahálózatra. A megkérdezett helyi lakos elmondja:

az álmennyezet a padló szintjén van.

Russian propagandists went to hype up the new builds in destroyed Mariupol, but some things went differently than planned. It has to do with the quality of these new builds... pic.twitter.com/EKdOOrgasZ