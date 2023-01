Ejha: Az oroszok máris kilőtték az első Abrams-tankot Bahmutnál, pedig Washington még egy darabot sem küldött Ukrajnába

Azt mondták, az Abrams kilőhetetlen. A forrásaim azt mondják, Szoledárnál az orosz fegyveres erők megsemmisítették az első ilyen tankot"

- írta Telegram-csatornáján egy kifejezetten népszerű, majdnem 500 ezer követővel rendelkező orosz milblogger. Stílszerűen hozzátette: "egy afroamerikai" vezette a tankot és kirakott egy fotót egy félkatonai felszerelésben látható holttestről.

Bizonyitékul közzétettek egy fotót egy lángoló Abramsről, amely látványosan sivatagi környezetben készült. Nem tartott sokáig kideríteni: az iraki haderő M1A1 harckocsija látható rajta, melyet az Iszlám Állam harcosai semmisítettek meg.

First Ukrainian Abrams has been destroyed by the Russian forces.Follow Horesmi for more reliable news, with absolutely zero misinformation. pic.twitter.com/iBmI6KQdiB