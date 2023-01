Olyan orosz fegyvert lőttek ki az ukránok, amilyet korábban egyszer sem sikerült

A Twitteren megosztott fényképek szerint az orosz hadsereg elvesztette a fejlettebb Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer egyik komponensét, nevezetesen egy 5P85SM2-01 föld-levegő rakétarendszerrel felszerelt szállító-indítójárművet. A felvétel azért különleges, mert korábban egyszer sem sikerült dokumentálni Sz-400-as egységet ért találatot.

: As new photos have appeared, it is safe to say the Russian army lost a component of the advanced S-400 air defense system- a 5P85SM2-01 TEL with 5V55R missiles.This is the first ever confirmed combat loss of the S-400. #Ukraine