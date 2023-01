Holtpontra jutottak a tárgyalások a finn és a svéd NATO-tagságról

A hétvégén a stockholmi török nagykövetség előtt tüntetés volt Törökország ellen, melynek során egy Koránt is elégettek. Recep Tayyip Erdogan török elnök ezt követően hétfőn bejelentette, Svédország ne számítson arra, hogy Ankara támogatni fogja NATO-csatlakozását. Kedden Pekka Haavisto finn külügyminiszter a Reutersnek azt mondta, néhány hét szünetre van most szükség, hogy a három fél aztán visszatérhessen a tárgyalóasztalhoz.

Úgy vélem, néhány hetes szünet következik

– nyilatkozta Haavisto.

Finnország és Svédország együtt adta be csatlakozási kérelmét, és a két ország jelezte, együtt kívánnak csatlakozni a katonai szövetséghez. A finn külügyminiszter ezúttal is megjegyezte, nem lát megfontolandó okot arra, hogy egyedül lépjenek be a NATO-ba.

Törökország Svédország csatlakozását továbbra is akadályozza, mondván, kurd terroristáknak és a 2016-os államcsínyért felelős személyeknek ad otthont a skandináv ország.

Erdogan hétfőn bejelentette, május 14-én tartják a török elnökválasztást, a kampány miatt pedig valószínűleg a török államfő keményebb hangot fog megütni, így egyelőre nem sok esély van rá, hogy Ankara elfogadja Svédország csatlakozási kérelmét.

Természetesen érzik a nyomást a május közepén esedékes választások miatt, és ezért a vita érthető módon sok szempontból heves lett Törökországban

– mondta Haavisto.

Címlapkép: