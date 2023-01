Kijev elleni támadást terveznek az oroszok? Ukrajna már készülődik

Már késő ősszel szállingózni kezdtek azok a hírek, melyek szerint a frissen besorozott orosz katonákkal megerősített csapatok a tavaszi olvadást követően újabb nagy méretű offenzívát terveznek indítani Ukrajna ellen.

Az, hogy az orosz csapatokat elsősorban Fehéroroszország területén vonják össze, arra enged következtetni, hogy a készülő offenzíva Ukrajna északi régiói ellen fog irányulni, azt azonban egyelőre csak találgatni lehet, hogy ismét a főváros, Kijev lesz-e a célpont, vagy más régiók, esetleg a nyugat-ukrajnai Lviv környéke.

Ukraine continues to improve the defense lines of the city of Kyiv and the Kyiv region https://t.co/YTLstaO1V3