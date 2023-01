Megrázó felvétel: ilyen az, amikor becsapódik az oroszok szuperfegyvere

A TOSZ-1 az orosz tüzérség egyik legpusztítóbb fegyvere. A T-72-es harckocsi alvázára épített sorozatvető lőtávja ugyan meglehetősen alacsony (3-10 km variánstól függően), a harminc, 220mm-es rakéta brutális pusztításra képes. A TOSZ-1-es rakétái konvencionális robbanófejek, gyújtóbombák és termobárikus töltetek hordozására is alkalmasak.

Devastating impact of Russian TOS-1A MLRS strikes on Ukraines Novoselivske village, Luhansk region.Ukrainian forces liberated the village on December 30, now the Russian Army is trying to completely destroy it. pic.twitter.com/06ElLA8P51