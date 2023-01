Vlagyimir Szolovjov: Németország lényegében belépett a háborúba

Vlagyimir Szolovjov saját talk-showján rendszeresen beszél az ukrajnai háborúról, az egyik legnagyobb „war hawknak,” vagyis háborút, háborús eszkalációt pártoló véleményvezérnek számít, aki főműsoridőben, a legnézettebb orosz TV-csatornán szokta megosztani gondolatait, ezért véleménye jelentős befolyással van az orosz közéletre.

A német kormány tegnap este döntött úgy, hogy Leopard 2-es harckocsikat küld Ukrajnának, Szolovjov erre reagálva műsorában azt mondta:

Itt az idő egyértelmű és határozott üzenetet küldeni Németországnak arról, hogy a háború részének tekintjük őket […]. Ezzel a német területen található katonai bázisok, objektumok legitim célpontnak számítanak”

– mondta Szolovjov.

Hozzátette: szerinte Ukrajnát nácik irányítják, akiknek kinevelését Németország támogatta.

Kremlin propagandist Vladimir Solovyov goes nuts on Germany's decision to transfer tanks to Ukraine.Solovyov calls for a strike against Germany, because there are pic.twitter.com/FBQjRODIvM