Az oroszok feladni látszanak a reménytelen küzdelmet, hatalmas változás jöhet a fronton

Az elmúlt napokban az orosz erők korlátozott szárazföldi támadásokat indítottak a frontvonal két fő szektorában: Zaporizzsja megye közepén és a Donyeck megye nyugati részén található Vuhledárnál.

Ukrán tisztviselők szerint ezeket a támadásokat kisebb, 10-15 fős, osztagméretű támadócsoportok hajtják végre, és céljuk az ukrán védelmi vonalak szétzilálása.

A támadók számából és a támadások jellegéből úgy tűnik, hogy ezek nem koncentrált erőfeszítéseket jelentenek, hanem céljuk az ukrán erők figyelmének elvonása.

Ezek a korlátozott támadások továbbra is folytatódnak, miközben a Wagner-csoport által vezetett Bahmut körüli orosz hadműveletek üteme csökkenni látszik.

Úgy tűnik, a Wagner képtelen lesz Bahmut bevételére, így az orosz hadvezetés valószínűleg úgy döntött, már nem a Donyeck megyei város elfoglalása lesz az elsődleges cél.

Ezzel párhuzamosan az orosz propaganda is egyre inkább a közép-zaporizzsjai és nyugat-donyecki műveleteket emeli ki, ami egyszerre szolgál a Bahmut körüli kudarcok elleplezéseként, illetve az ukrán erők figyelmének eltereléseként.

Úgy tűnik, hogy az orosz haderő a hagyományos erőkre helyezi át a hangsúlyt, szemben a Wagner-csoport nem hagyományos erőivel. A katonai vezetés valószínű elképzelése egy döntő erőfeszítés Luhanszk megyében

– írja az ISW jelentése.

Valerij Geraszimov kinevezése az ukrajnai háború élére alátámasztja, hogy elmozdulás történik a hagyományos hadviselés felé.

Úgy tűnik, Vlagyimir Putyin orosz elnök felhatalmazza Geraszimovot, hogy olyan lépéseket tegyen, amelyek aláássák a Wagner-vezér, Jevgenyij Prigozsin hatalmát és az általa képviselt nem hagyományos erőszerkezetet.

A hagyományos erők jelenleg nem nagyon támogatják a Wagner bahmuti erőfeszítéseit, és valószínűleg a sokkal több sikerrel kecsegtető területekre helyezik át őket.

A hagyományos erők felsorakoztatása Luhanszk frontvonalán azt sugallja, hogy az orosz erők döntő erőfeszítésre készülhetnek ezen a területen. Ezt korlátozott romboló támadások támogatják a frontvonal más részein, melyek célja, hogy eltereljék és szétszórják az ukrán erőket

– vélik az ISW elemzői.

Egy Luhanszkban végrehajtandó támadás valószínűleg a Szvatove–Kremmina-útvonalról indulna, a cél a megye még ukrán ellenőrzés alatt álló részeinek megszállása lenne. Innen talán támadásokat indíthatnak Harkiv vagy Donyeck megye felé, illetve területeket remélhetnek visszafoglalni Liman környékén.

Az orosz erők azonban rendkívül valószínűtlen, hogy ezen a tengelyen jelentős területet tudnának nyerni, még akkor is, ha sikeres támadó műveletet indítanának ebben a szektorban – összegeznek az ISW elemzői.

Az ISW térképein jól látszanak a különböző frontvonalak:

