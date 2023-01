Hatalmas változás jöhet az ukrajnai fronton, újabb nagyszabású rakétatámadást indítottak az oroszok – Háborús híreink csütörtökön

Az orosz erők valószínűleg korlátozott romboló támadásokat hajtanak végre az ukrajnai frontvonal nagy részén, hogy szétszórják és eltereljék az ukrán erők figyelmét, és megteremtsék a feltételeket egy döntő támadó művelet megindításához Luhanszk megyében – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet szerdai jelentése.