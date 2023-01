Petr Pavel nyerte az elnökválasztást Csehországban

Petr Pavel, a cseh hadsereg egykori főparancsnoka, a NATO Katonai Bizottságát is vezető nyugalmazott tábornok a szombati eredmények szerint megnyerte a csehországi elnökválasztást - írja a Reuters.

A csehországi elnökválasztás második fordulójában Petr Pavel nyugalmazott tábornok magabiztosan legyőzte Andrej Babis volt kormányfőt.

Petr Fiala miniszterelnök gratulált Pavelnek a győzelemhez, miután a cseh statisztikai hivatal szerint az ország szavazókörzeteinek 87,9 százalékában 56,9 százalékkal vezet a szavazatok számában, míg riválisa, Andrej Babis 43,1 százalékot kapott eddig.

Csehország parlamentáris köztársaság, vagyis a végrehajtó hatalom feje a miniszterelnök, a köztársasági elnök főleg ceremoniális szerepet tölt be. A cseh államfő hatalma azonban nagyobb, mint a parlament által közvetetten választott magyar államelnöké. A Cseh Köztársaság eddigi három elnöke – Václav Havel, Václav Klaus és a most leköszönő, egyébként Babišt támogató Miloš Zeman – mind határozott politikai arcéllel rendelkező politikus volt, a csehszlovák „bársonyos forradalom” egyik főszereplőjének számító Havel, illetve az 1990-es években miniszterelnöki pozíciót betöltő Klaus annak ellenére is, hogy őket még a törvényhozás választotta, nem közvetlenül a választók.

A választás első fordulójában szoros, ám csalóka eredmény született a nyolc induló elnökjelölt között. Az első helyre a nyugalmazott tábornok, a 61 éves Petr Pavel ért be 35,4 százalékkal, míg a második helyet tőle alig lemaradva a 68 éves volt miniszterelnök, Andrej Babiš szerezte meg 34,99 százalékkal. Pavel először indult a választásokon, függetlenként kampányolt, és bár még tart a szavazatok számlálása, a nagy fölény miatt eldőltnek tekintheti az elnöki pozíció elnyerését.

Címlapkép: Lukas Kabon/Anadolu Agency via Getty Images