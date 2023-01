Kolosszális hibát követett el a Nyugat, Oroszország pedig jól ki is használta

A nyugati államok az utóbbi hetekben fejlett légvédelmi rendszerek és harckocsik Ukrajnának adásáról hoztak döntést, de az ISW elemzői szerint a megtámadott ország számára későn jöttek a felajánlások. Bár az ukrán politikai és katonai vezetés is hibázott, Ukrajnának nincs jelentős hadiipara, így kénytelen a Nyugathoz fordulni.

A nyugati országok azonban hiába ígérték meg Ukrajna támogatását,

nem vették figyelembe azt, hogy a volt szovjet tagköztársaságot a szovjet haditechnikáról a modern nyugati haditechnikára kell átállítani.

A nyugati eszközök nélkülözhetetlenek Ukrajna túléléséhez. Már a tavaly február 24-ét megelőzően adott katonai tanácsok és eszközök is nagyban segítettek abban, hogy az ukránok több helyen is sikerrel verjék vissza az orosz támadásokat.

Ukrajna az ősz folyamán sikeres ellentámadást folytatott Harkivnál és Herszonnál, azonban megfelelő nyugati eszközök hiányában az ellentámadások lendülete elakadt, és előbb patthelyzet-szerű állapot alakult ki a fronton, majd az utóbbi időben egyre inkább az oroszok vették át a kezdeményezést.

Ha a Nyugat célja az volt, hogy a háborút lerövidítse a megszállt területek ukrán felszabadításával, akkor annak, hogy a baráti államoknál lévő szovjet típusú fegyverkészletek fogyóban vannak, 2022 júniusától kezdve alapvető változást kellett volna eredményeznie a nyugati segélyek nyújtásában.

A Nyugatnak ezért már 2022 kora nyarán meg kellett volna kezdenie a feltételek megteremtését ahhoz, hogy Ukrajnát nyugati típusú fegyverek, köztük a harckocsik, a tüzérség és a repülőgépek használatára állítsa át

– írják az ISW elemzői.

Ha a Nyugat már 2022 nyarán elkezdett volna azon dolgozni, hogy Ukrajnát teljesen átállítsa a nyugati rendszerekre, amikor ennek szükségessége nyilvánvalóvá vált, akkor

meg lehetett volna teremteni a feltételeket ahhoz, hogy Ukrajna folytatni tudja az ellentámadásokat Herszon után, és ezáltal megfossza az oroszokat attól a lehetőségtől, hogy újjáalakítsák erőiket és megpróbálják visszaszerezni a kezdeményezést.

Mivel Ukrajna nem kapta meg a kért fegyverrendszereket, Herszon november 11-i elfoglalása után óvatosabb taktikát kezdett el folytatni. A nyugati vezetők a télre való hivatkozással nem látták sürgősnek a hadianyagok szállítását, miközben ukrán tisztviselők jelezték, hogy télen is folytatni kívánják az ellentámadásokat.

