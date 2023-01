Videó: Amerika-ellenes tüntetők lepték el az orosz külügyminisztérium környékét az új nagykövet beiktatása alatt

Az Egyesült Államok új oroszországi nagykövetének, Lynne Tracynek a beiktatására hétfőn került volna sor, azonban a diplomatát az orosz külügyminisztérium épülete előtt Amerika-ellenes jelszavakat skandáló tüntetők várták. A tüntetők Wahington politikáját bíráló plakátokkal is készültek, amelyeken többek között olyan feliratok is szerepelnek, mint a "tankjaitok civileket gyilkolnak".

