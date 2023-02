Kiderült: tovább eshet az ukrán gabonatermés idén, de azért felcsillant a remény is

MTI 2023. február 01. 14:11

A 2021-es rekordtermésnek csak közel a felével, de még a 2022-es termésnél is kevesebb gabonával lehet idén számolni Ukrajnában – jelezte szerdán ukrán gazdasági miniszterhelyettes. A számol nyelvén ez azt jelenti Denis Kudin elmondása alapján, hogy a 2021-es 86 millió tonnáról 2022-ben 51 millióra esett termés idén 49,5 millióra csökkenhet. Ez azonban érdemben magasabb előrejelzés, mint azt a minap az ukrán mezőgazdasági termelők vázolták (35-40 millió tonna), így ez felcsillantotta a reményeket is. Az ukrán gabonatermés várható alakulása nemcsak a globális élelmezés szempontjából kulcsfontosságú téma, hanem a beözönlő ukrán importgabona miatt Magyarországon is, ami súlyos zavarokat okozott itthon a gabonakereskedelemben.