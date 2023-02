Videó: ritka orosz fegyvert lőttek ki az ukránok

Maga a Tor egyáltalán nem számít ritka fegyvernek, sőt, valószínűleg ez az egyik legelterjedtebb kis hatótávolságú légvédelmi rendszer, amit az orosz csapatok Ukrajnában bevetnek. A videón látható jármű azonban egy Tor-M2DT típus, melyet az oroszok kifejezetten a sarkköri éghajlaton való működésre terveztek 2018-ban.

Arról már tavaly decemberben lehetett tudni, hogy néhány M2DT-t a sarkkörről Ukrajnába szállítottak át, ez a felévétel azonban az első, amelyen egy kilőtt példány látható.

The video shows the first confirmed destruction of a rare Russian air defense system - the Tor-M2DT air defense system. #UkraineWillWin