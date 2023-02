A szemünk láttára szalad bele Ukrajna a háború egyik legsúlyosabb hibájába

Az elmúlt hónapokban Oroszország szinte kizárólag a Donbaszban, első sorban a Donyeck-megyei Bahmut városa körül hajt végre offenzív műveleteket. 2022 őszén még az ukrán vezérkar is furcsának találta azt, hogy miért tereli az orosz vezérkar egymás után a bahmuti védvonalaknak a gyalogságot, hiszen akkor egyértelműen úgy tűnt, a hatalmas veszteségek ellenére nem fogják tudni áttörni a védvonalakat.

Az orosz parancsnokság minden bizonnyal észlelte a reménytelen helyzetet, így az év végére megváltoztatta a stratégiáját: a katonák húsdarálóba küldése helyett a Wagner-zsoldosok elkezdték egyesével elfoglalni a település körül fekvő apró falvakat, és mára eljutottak odáig, hogy a Bahmutba vezető három főútból az északi T0513-ast biztosan ellenőrzik, a déli T0504-es feletti irányítás átvétele pedig már inkább napokban, mint hetekben mérhető.

Kétségtelen az, hogy az orosz csapatok brutális veszteségeket szenvedtek el az ostrom során: ukrán források szerint a Wagner-zsoldosok jó része elesett a harcokban, az egyik legnépszerűbb orosz milblogger oldal, az orosz állami forrásokkal rendkívül szoros kapcsolatot ápoló Rybar pedig nemrégiben elismerte azt hogy az orosz VDV légideszantosok teljes állományának nagyjából fele már szeptemberben kiesett a harcokból.

Ezzel együtt szinte biztosra vehetjük azt, hogy az egyébként jól képzett ukrán csapatok szintén komoly veszteségeket szenvednek Bahmut védelme közben. Kérdésessé vált az, hogy miért ragaszkodik Kijev ennyire a kisvároshoz.

Eastern : OblastGeolocated footage confirms that Russian forces have made incremental advances northeast of near Rozdolivka (15km NE of Bakhmut) and on the northern outskirts of Bakhmut itself. #Ukraine

A szovjet éra egyik leghíresebb – és egyébként meglehetősen ritkán alkalmazott – katonai doktrínája volt az, hogy a védekező csapatok az utolsó töltényig, az utolsó katonáig kötelesek megtartani állásaikat. Könnyen látható az, hogy a gyakorlatban ezeknek a hősies helytállásoknak meglehetősen kevés haszna van, míg a jól megszervezett, rendezett visszavonulások hatalmas mennyiségű értékes hadi- és emberanyagot tudnak a biztos pusztulásból kimenteni.

A legfrissebb példa egy ilyen műveletre éppen az orosz-ukrán háborúban volt látható: Oroszország az ukránok harkivi áttörését követően Herszon-megye minden olyan területéről kivonta az egységeit, melyek a Dnyepertől nyugatra terültek el. Ezzel a művelettel egyszerre kímélték meg sok katona életét, és vettek fel olyan állásokat, melyeket az ukránok sokkal nehezebben tudnak áttörni.

A bahmuti ukrán erők számára sokkal kisebb logisztikai kihívás lenne egy hasonló művelet végrehajtása, ennek több oka is van:

Kérdéses az, hogy Kijevnek mi is lehet a célja azzal, hogy ilyen makacsul védik a várost. Bahmut stratégiai jelentősége kifejezetten a lokális szintre korlátozódik: tény az, hogy a település jó kiindulópont lehet egy Kramatorszk és Szlovvjanszk felé irányuló offenzíva megindítására, ugyanakkor ezek a települések a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint Ukrajna legjobban védett városai közé tartoznak.

Amennyiben az ukrán vezérkar célja az orosz erők felőrlése, úgy szintén minden érv a visszavonulás mellett szól: a bahmuti csapatok morálja minden bizonnyal egyre inkább bezuhan, egyre nehezebben jutnak utánpótláshoz, ráadásul azzal, hogy a városba vezető minden útvonal az orosz tüzérség hatótávján belül fekszik komoly mértékben megnehezedik a csapatok rotációja is.

Amennyiben az orosz erőknek egy viszonylag egyenes védelmi vonalnak kéne nekirohannia, úgy biztosra lehet mondani, hogy a veszteségeik a jelenleginél is magasabbak lennének, mindezt úgy, hogy az ukrán erők nagyobb hatékonysággal tudnák bejuttatni a frontra az utánpótlást, és az erősítést.

Egyelőre azonban nem úgy tűnik, hogy az ukránok visszavonuláson gondolkodnak. Ennek jó indikátora az, hogy friss videók szerint a városból még a civil lakosságot sem evakuálták.

Arina, 6, lived in Bakhmut with her grandparents.White Angel police department evacuated Arina and brought her to Sloviansk where her mom lives. They were so happy to see each other!According to White Angel, about 180 kids remain in Bakhmut: Reuters pic.twitter.com/tEgo1bjd3c