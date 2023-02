Egyszerűen összeomlott az Ukrajnát támogató amerikai zsoldosbrigád, nagyon durva problémák álltak a háttérben

Pár napja jött a hír, hogy „jogi eljárások miatt” átmenetileg feloszlik a Mozart-csoport, amely talán a legnagyobb és legismertebb amerikai zsoldoscsoport volt Ukrajnában. A "cég" vezetője, Andrew Milburn nyugalmazott amerikai tengerészgyalogos-ezredes eleinte arra utalt, hogy csupán nevet váltanak, de a New York Times nagyon részletes cikket közölt bennfentes információk alapján a katonai magánvállalat (PMC) életéről, mely alapján egészen más kép rajzolódik ki. A cikkből világosan kiderül, hogy a Mozart-csoport régóta komoly kihívásokkal küzdött, a finanszírozási gondok mellett a személyi állománnyal is súlyos problémák voltak, elsősorban magával Milburn-ezredessel is.