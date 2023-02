Gyorsan elsajátították a brit Challenger 2-esek irányítását az ukránok

Az Egyesült Királyság számos Challenger 2 harckocsit szállított az országnak, az ukrán fegyveres erők harckocsizó személyzete a héten gyorsan elsajátította a hatalmas harckocsik irányítását.

Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week. The UK is providing Challenger 2 tanks to Ukraine to help them defend their homeland and retake territory. @DefenceU