Szerbiát sem kímélte a hétvégi vihar, áramkimaradást és több balesetet jelentettek

Áramkimaradásokat és baleseteket okozott a hó Szerbia déli részén, míg a viharos erejű szél miatt az ország egész területén történtek balesetek és fennakadások szombaton és vasárnap.

A dél-szerbiai Sjenica és Novi Pazar között a belügyminisztérium dolgozóinak kellett az éjszaka folyamán kimenteniük a hóban rekedt autósokat, azon az útszakaszon azóta is szünetel a forgalom a hótorlaszok miatt. A térségben több ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül.

A heves szél 50-200 centiméter magas hótorlaszokat is képez az utakon. A belügyminisztérium mindenkit arra kér, hogy ne induljon útnak, ha nem muszáj, ha pedig mégis autóval kell közlekednie, akkor mindenképpen vigyék magukkal az előírt téli felszerelést, hóláncot, meleg ruhát, vizet, élelmiszert, és mindenképpen töltsék tele az üzemanyagtartályt és töltsék fel a mobiltelefonokat is.

A legkritikusabb a helyzet a hegyes területeken, a Kopaonik és a Tara hegyek környékén, ahol mindent ellepett a hó, a síközpontok is nehezen megközelíthetők, az utakat azonban folyamatosan tisztítják - számolt be a szerbiai közszolgálati televízió a hóhelyzetről vasárnap.

A szabadkai Pannon RTV beszámolója szerint a viharos szél szombaton fákat döntött ki, tetőket szakított le, több helyen is károkat okozott a Vajdaságban. Volt, ahol csak faágakat tört le, máshol egész fatörzseket döntött ki a szél, és a vasúti közlekedés is leállt egy időre Belgrád és Újvidék között a megrongálódott pálya miatt.

Az ország meteorológiai szolgálatának tájékoztatása szerint Szerbiában a következő napokban is hideg lesz. Az ország északi részén napközben 0-1 Celsius-fok körüli hőmérsékletre lehet számítani szerdáig, az éjszakai órákban azonban -7 Celsius-fok is lehet, míg az ország déli, hegyes térségében ennél is hidegebb idő várható. A nappali hőmérséklet gyakran marad fagypont alatt, míg éjszaka akár -18 Celsius-fok is lehet.

Címlapkép: Getty Images