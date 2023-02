Zelenszkij lecserélte a védelmi miniszterét

Új védelmi minisztert neveznek ki Ukrajnában Kirilo Budanov vezérőrnagy, az ukrán katonai hírszerzési főcsoportfőnökség (GUR) vezetőjének személyében (belső borítóképünkön - a szerk.) - közölte vasárnap David Arahamija, a parlamenti többséget alkotó, Volodimir Zelenszkij elnök mögötti Nép Szolgája párt frakcióvezetője.

Tájékoztatása szerint a védelmi minisztériumot érintő korrupciós botrány miatt nyomás alá került Olekszij Reznyikov eddigi tárcavezetőt egy másik kormányzati tisztségre helyezik át, a stratégiai termelő ágazatok miniszteri posztját kapja "a katonai-termelési együttműködés erősítése végett". Utóbbi tisztséget eddig Pavlo Rjabikin töltötte be.

Olekszij Reznyikov egyelőre nem erősítette meg a közlést.

"A háború változtatásokat diktál a személyzeti politikában" - írta Telegram üzenetküldő-oldalán a frakcióvezető.

"Az idők és a körülmények erősítést és átcsoportosítást igényelnek. Ez az ami, most zajlik, és a jövőben is zajlani fog. (...) Az ellenség offenzívára készül. Felkészülünk saját védelmünkre és annak visszaszerzésére, ami a miénk" - tette hozzá David Arahamija.

Január végén az ukrán védelmi minisztériumban botrány robbant ki a katonáknak szánt ellátmány túlárazott vásárlásával kapcsolatban. A történtekkel összefüggésben lemondott Vjacseszlav Sapovalov, a védelmi miniszter helyettese, és menesztették Bohdan Hmelnickijt, a tárca beszerzési osztályának igazgatóját. A tisztségviselőkkel szemben korrupció és az ukrán védelmi erők akadályoztatása címén indult büntetőeljárás.

Címlapkép: 2023. január 20. Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés vezetője az irodájában. Forrása: Serhiy Morgunov for The Washington Post via Getty Images