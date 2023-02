Az oroszok többsége szerint átlagos év volt 2022 – Meglepő eredményekkel állt elő a független közvélemény-kutató

Az utolsó független orosz közvélemény-kutató intézet, a Levada Központ január 30-án több témában is közzétette felmérését az orosz lakosság attitűdjeiről.

A Levada Központ januári kutatásában a megkérdezettek 53 százaléka mondta a 2022-es évet nehezebbnek a családja számára a 2021-esnél. (Tavaly 44 százalék volt a hasonló szám.) A lakosság 76 százaléka szerint a tavalyi év nehezebb volt az ország számára, mint a tavalyelőtti. (2022 elején 55 százaléknyian mondták ezt.) Azonban

az 1990-es évek első évei, 1998 és 2020 nehezebb évek voltak az oroszok szerint, mint az ukrajnai háború és a nyugati szankciók által meghatározott 2022-es esztendő.

A megkérdezettek többsége, 55 százaléka szerint 2022 „átlagos év” volt, 30 százalékuk rossz, 14 százalékuk jó évnek nevezte. A 2021-es évet 59 százaléknyian tartották átlagos évnek tavaly, 28 százalékuk rossz évnek. Tehát

a háború és a szankciók ellenére ebben alig volt elmozdulás 2021 és 2022 között.

Az év legfontosabb eseményeinek listája a megkérdezettek szerint így nézett ki:

Az ukrajnai „különleges katonai művelet” – 46% A részleges mozgósítás – 34% A négy ukrán megye Oroszország általi (illegális) annexiója – 32% A Covid – 26% Robbanás a Krími hídon – 25% Nyugati szankciók – 21% Gorbacsov, Zsirinovszkij és más fontos személyiségek halála – 20%

2021 után 2022-ben is a megkérdezettek 48 százaléka nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt „az év emberének”. Mögötte meglehetősen lemaradva jön Szergej Lavrov külügyminiszter 8 százalékkal. Utána orosz és nem orosz politikusok egyaránt következnek a listán: Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök (7%), Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök (7%), Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter (7%), Ramzan Kadirov csecsen elnök (5%), Vlagyimir Zsirinovszkij, tavaly áprilisban elhunyt orosz álellenzéki vezető (5%), Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (3%), Szergej Szurovikin, az ukrajnai műveleteket tavaly év végén vezető tábornok (2%), Joe Biden amerikai elnök (2%) és Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök (2%).

A megkérdezettek 82 százaléka szerint 2022-ben rosszabb lett a viszony a Nyugattal és a NATO-tagállamokkal,

49 százalékuk szerint csökkent az életszínvonal, 40 százalékuk szerint rosszabb lett a kórházak működése.

Egy másik kutatásban arra kérdezett rá a Levada Központ, hogy mitől félnek a legjobban az oroszok. A legfontosabb félelmek a következők:

Családtagok, gyermekek megbetegedése – 64% Világháború – 54% Betegség – 39% Hatalommal való visszaélés – 37% Szegénység – 32% Halál – 32% Visszatérés az elnyomáshoz – 30% A rezsim rosszabbá válása – 30 % AIDS – 28% A megtakarítások elvesztése – 27%

Szintén január 30-án látott napvilágot egy a külföldi ügynökökről szóló felmérés. Az orosz törvények értelmében amelyik civil szervezet vagy médiatermék külföldről kap pénzeket, az köteles magát „külföldi ügynökként” megjelölni. A kutatás arra jutott, hogy

az elmúlt évben megfordult az oroszok attitűdje: míg korábban a relatív többség ezt a független szervezetek állam általi elnyomásának gondolta, mára többségbe kerültek azok, akik szerint a törvény célja a Nyugat Oroszországra kifejtett negatív befolyásának korlátozása.

A most megkérdezettek 45 százaléka ezt gondolja, miközben egy éve még csak 36 százalék volt ez az arány. Mára csak 30 százalék gondolja azt, hogy a törvény célja a független szervezetek állami elnyomása. A kutatók szerint az elmozdulás egyrészt a kormánnyal kapcsolatos közvélemény megszilárdulása, másrészt a Nyugattal egyre mélyülő konfliktus miatt következett be.

A Levada Központ egy még december közepén napvilágot látott felmérése a Nyugattal kapcsolatos attitűdök jelentős romlására mutat rá.

A legelfogadottabb külső állam az oroszok szemében ma Fehéroroszország: 92 százalékuknak van pozitív attitűdje irányában. A következő Kína 87 százalékkal, vele szemben mindössze 6 százaléknyian mutatnak negatív attitűdöt.

Németország népszerűsége ezzel szemben mindössze 27 százalékos, míg elutasítottsága 60 százalékos. Még negatívabb a megítélése az Európai Uniónak (21% vs. 68%), Ukrajnának (20% vs. 70%) és az Egyesült Államoknak (18% vs. 73%).

Utóbbi annak fényében is érdekes, hogy 2021 novemberében, tehát az ukrajnai inváziót megelőzően az oroszok 45 százaléka mutatott még pozitív attitűdöt Amerikával szemben, szemben a rivális nagyhatalmat negatívan értékelők 42 százalékával. Itt tehát

egy év alatt drasztikus fordulat következett be.

Az EU és Ukrajna hasonlóan járt: az EU-t illetően 2021 novemberében még 48 százalék elfogadó állt szemben 38 százalék elutasítóval, Ukrajnát illetően pedig a 45 százalék pozitív attitűdöt mutató a 42 százalék negatív attitűdöt mutatóval.

Címlapkép: Babakocsit tol egy nő az Ukrajna elleni háború jelképének tekintett Z betű mellett Moszkvában 2023. január 30-án. MTI/EPA/Makszim Sipenkov