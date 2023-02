Drón csapódott be Oroszország területén, félúton Moszkva és Ukrajna között

Vlagyiszlav Szapsza regionális kormányzó rövid üzenetében jelezte, hogy a város közelében történt robbanásban senki sem sérült meg. Egyes információk szerint a drón célpontja a város katonai létesítményei voltak, de végül nem találta el a célpontot.

Kaluga félúton fekszik Moszkva és az ukrán határ között, mintegy 180 kilométerre délnyugatra az orosz fővárostól és 260 kilométerre az ukrán határtól. Ha bebizonyosodik, hogy Ukrajna hajtotta végre a dróntámadást, akkor az azt jelentené, hogy az volt az eddigi legmélyebb támadás orosz területre, nem mellesleg pedig a legközelebbi az orosz fővároshoz, Moszkvához.

