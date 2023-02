Hamarosan tömegesen onthatják az orosz gyárak az iráni drónokat, nagyon nehéz a helyzet a Donbaszban – Háborús híreink hétfőn

Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai védelmi elemzőintézet vasárnapi jelentése arról írt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszerint vonakodva és késve hozott meg elsősorban belpolitikailag kockázatos döntéseket, a maga felelősségét pedig igyekszik bűnbakokra terelni.